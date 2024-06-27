В четверг, в 14.42 в елгавском торговом центре Vivo сработала сигнализация, и по этой причине пришлось эвакуировать персонал и посетителей.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, из здания эвакуировано около 300 человек. Также известно, что ТЦ на неопределенное время закрыли для покупателей.
На месте происшествия работают все оперативные службы.
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