В четверг, в 14.42 в елгавском торговом центре Vivo сработала сигнализация, и по этой причине пришлось эвакуировать персонал и посетителей.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, из здания эвакуировано около 300 человек. Также известно, что ТЦ на неопределенное время закрыли для покупателей.

На месте происшествия работают все оперативные службы.

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