Служба госбезопасности (СГБ) 21 июня обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии, противозаконно участвующего в военных действиях на территории Украины на стороне России.

Уголовный процесс против гражданина Латвии был начат 30 декабря 2022 года по статье 77.1 Уголовного закона Латвии - за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, которое направлено против территориальной и политической независимости страны.

Порталу Delfi пояснили, что конкретный случай привлек внимание СГБ из-за появившегося в TikTok видеоклипа.

В конце 2022 года Служба госбезопасности обнаружила в интернет-среде несколько видеоматериалов, снятых в Украине, на которых запечатлен вооруженный человек в военной одежде, а также типичной для российских вооруженных сил символикой.

В СГБ пояснили, что в этих видеоматериалах мужчина выражал поддержку стране-агрессору России, а также высказывал угрозы в адрес защитников Украины, в том числе латышей.

Информация, полученная в ходе расследования СГБ, свидетельствует о том, что этот человек по-прежнему находится в Украине и участвует в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. Также известно, что гражданин Латвии объявлен в розыск.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!