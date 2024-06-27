По подозрению в избиении должника в Яунолайне полиция задержала двух ранее судимых мужчин.

Как отмечают в полиции, 16 июня на пульт дежурного поступила информация о том, что в подъезде одного из домов в Яунолайне найден мужчина, на теле которого отчетливо видны телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, параллельно полиция начала уголовный процесс.

В скором времени удалось установить, что к избиению могут быть причастны мужчины 1985 и 1992 г.р. 19 июня подозреваемых задержали. В момент задержания оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следствием было установлено, что между мужчинами возник конфликт на почве невозвращенного долга. Известно, что задержанные ранее судимы за имущественные преступления, а также за преступления против здоровья и жизни. Кроме того, старший из задержанных ранее был судим и за незаконный оборот наркотических веществ.

Один из подозреваемых оставлен под арестом, а второй отпущен под полицейский надзор.

Пострадавший продолжает лечение в больнице.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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