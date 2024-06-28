Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает мужчину, изображенного на снимке. Он подозревается в мошенничестве и, возможно, снимал полученные преступным путем деньги в одном из банкоматов на Югле.

Госполиция просит всех, кто опознал этого мужчину, а также знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефону 29559158 (по рабочим дням) или 112 (круглосуточно).

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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