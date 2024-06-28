В минувший четверг в Латвии спасатели нашли в водоемах двух погибших людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Незадолго до 16.00 поступил вызов на улицу Дзинтару в Вентспилсе, где из водоема был извлечен и передан Госполиции погибший человек.

Чуть позже пожарные выезжали на улицу Зила в Риге, где из колодца также был извлечен погибший. Тело передано Госполиции.

Всего за последние два дня в Латвии утонули шесть человек.

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