В минувший четверг в Латвии спасатели нашли в водоемах двух погибших людей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Незадолго до 16.00 поступил вызов на улицу Дзинтару в Вентспилсе, где из водоема был извлечен и передан Госполиции погибший человек.
Чуть позже пожарные выезжали на улицу Зила в Риге, где из колодца также был извлечен погибший. Тело передано Госполиции.
Всего за последние два дня в Латвии утонули шесть человек.
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