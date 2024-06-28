На этой неделе сотрудники Федеральной полиции Германии задержали на главном вокзале Бремена 40-летнего гражданина Латвии, на задержание которого ранее был выдан ордер.

По данным немецких СМИ, ранее латвиец был объявлен в розыск прокуратурой Бремена. Известно, что мужчина получил срок за кражу и получение выгоды путем мошенничества.

После задержания гражданина Латвии направят в исправительное заведение, где он проведет следующие 14 месяцев.

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