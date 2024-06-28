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Сбитый среду утром на шоссе Таллинн-Тарту в Кяревере (Эстония) пассажирским автобусом Lux Express медведь после столкновения убежал в лес. Сразу же начались поиски медведя, но его до сих пор не нашли.

В среду утром в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о раненом медведе в уезде Тартумаа. По словам очевидцев, медведь выбежал на шоссе Таллинн-Тарту в Кяревере. В животное на высокой скорости врезался автобус Lux Express. Удар был настолько сильным, что медведь проскользнул мимо машин и сбил два пластиковых столба на дороге, а затем, хромая, убежал обратно в лес.

На место происшествия среди других прибыл заместитель руководителя бюро осуществления надзора Департамента окружающей среды по Тартумаа и Йыгевамаа Танель Тюрна, чьей задачей было найти следы передвижения животного и оценить состояние раненого медведя.

"Дежурный инспектор Департамента окружающей среды может принять решение о наилучшем способе действий. При необходимости он даст согласие на прекращение страданий животного", - объяснил Тюрна.

Довольно быстро стало ясно, что получивший сильный удар от автобуса медведь убежал из леса, где его надеялись найти. В среду вечером дежурный инспектор вместе с охотниками снова обследовал лес.

"Мы убедились, что медведь покинул этот район, и по следам передвижения его ранения, вероятно, не являются серьезными. Активные поиски медведя прекращены, и ему дадут возможность самостоятельно восстановиться от полученных травм", - сказал Тюрна.

На это указал и руководитель общества охотников Кяревере Андрес Пыхьяла, который занимался поисками медведя весь день в среду и продолжал их даже в четверг: "Мы сделали все возможное. Он выжил, но посмотрим, что принесет будущее".

Пыхьяла остается только догадываться, почему медведь ушел: "Возможно, он ищет воду, чтобы облегчить боль. Скорее всего, он выживет".

Это подтвердил и зоолог Мати Каал, сказав, что такое вполне возможно. "Животные выносливы, они могут довольно успешно справляться и убегать, даже в полураненом состоянии. Однако это не означает, что они не могут умереть позже", - сказал Каал.

Одно можно сказать точно - раненое животное опасно. Особенно хищник.

В Эстонии нападения медведей крайне редки. Каал отметил, что причиной этого является отличное слух и обоняние медведя, поэтому столкнуться с ним неожиданно в лесу практически невозможно. Но полностью исключить это нельзя.

В основном нападения связаны с охотой, когда медведь уже ранен, и человек подходит к нему слишком близко. Опасно также, если медведя беспокоят во время зимней спячки, но самое опасное - это оказаться между медведицей и ее детенышами.

Что же делать с медведем, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии? У Каала был лишь один совет: "Разумно было бы приложить все усилия, в первую очередь привлечь собак и попытаться найти этого медведя живым или мертвым. Тогда можно быть уверенным, что он больше не опасен".

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