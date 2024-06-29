В субботу в Болдерае продолжаются работы по тушению пожара повышенной опасности. Государственная служба среды (VVD) днем уточнила, что пожар произошел не территории не автосервиса, как об этом было заявлено первоначально, а на территории предприятия, занимающегося утилизацией опасных отходов SIA Corvus Company. Сейчас угроза распространения загрязнения устранена.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на Даугавгривское шоссе поступил в 5.51. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горят бочки, отходы и масло на площади 650 кв.м., двухэтажное здание с офисом на площади 500 кв.м. и гараж площадью 150 кв.м.

В 7.52 пожар удалось локализовать, работы на месте продолжаются.

Во время тушения огня пострадал один пожарный, он был передан медикам скорой.

Получив информацию о пожаре, сотрудники VVD выехали на место происшествия, чтобы оценить степень ущерба. По первоначальной информации, горели масла, различные растворители и другие химические материалы. Были приняты меры для предотвращения попадания загрязнения в систему сточных вод, в том числе в Даугаву.

SIA Corvus Company сотрудничает с ответственными службами и принимает участие в устранении загрязнения. Оно носит локальный характер.

В то же время VVD отмечает, что, хотя идут работы по сбору воды и отходов путем откачки, ожидается, что на территории будет необходимо провести дополнительные работы по изучению влияния загрязнения на окружающую среду.

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