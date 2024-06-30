Литовские пограничники перехватили три дрона в Шальчининкском районе с 2 000 пачек контрабандных сигарет, прилетевших из Беларуси.

На этой неделе сотрудники пограничного пункта в Шальчининкском районе Литвы услышали звук дрона, летевшего на литовскую сторону. Дрон упал после того, как пограничники применили противодронное устройство.

При осмотре местности пограничники обнаружили дрон, к которому был прикреплен сверток, завернутый в прозрачную полиэтиленовую пленку. В нем оказалось 700 пачек сигарет NZ Gold с белорусской этикеткой.

Вскоре рядом с этим местом была обнаружена еще одна упаковка с 500 пачками контрабандных сигарет "Минск Суперслимс" с белорусскими акцизными марками. После этого литовские пограничники поняли в небо дрон, чтобы осмотреть местность.

По итогам осмотра была найдена еще одна упаковка с 750 пачками белорусских сигарет NZ Gold.

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