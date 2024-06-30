Для отлова лис, ворующих с хуторов кур, некоторые жители Латвии используют незаконные ловушки. Недавно по этой причине в Седе (Валмиерский край) пострадала кошечка, лишившаяся одной лапы. О ЧП проинформирована Госполиция.
Как сообщает LSM.lv, попавшая в опасную западню кошечка Спарите уже более двух недель лечит травмы, полученные в саду.
Член правления общества Sedas kaķi Наурис Французевич рассказал, что кошке пришлось ампутировать всю лапу, поврежденную в капкане.
"Она попалась в незаконный капкан, использование которых у нас запрещено. Мне об этом сказали в Государственной службе леса", - пояснил Французевич.
Видя, в каком положении после капкана оказалась кошка, ветеринар принял ее без очереди. Деньги на операцию и восстановление здоровья Спарите собирали всем миром.
В Госполиции, в свою очередь, заметили, что по данному факту начата проверка, в ходе которой должно быть установлено, был ли это несчастный случай или над животным издевались.
Если следствие установит, что действовал живодер, ему может грозить до трех лет лишения свободы.