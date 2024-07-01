В понедельник, 1 июля, в рижском торговом центре Akropole Alfa обрушился подвесной потолок, в результате чего была проведена эвакуация посетителей, сообщает агентство LETA.

В 12:55 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Бривибас, где, согласно полученной информации, в общественном здании в одном из помещений частично обрушился подвесной потолок, подтвердили в VUGD.

Люди эвакуированы из торгового центра, пострадавших нет. Около 14.00 часов дня спасатели завершили работу на месте ЧП.

Администрация торгового центра в своем комментарии Delfi подтвердила, что ЧП произошло из-за сильного дождя. "В результате ливня оказалась повреждена внутренняя труба для сточных вод, которая находится над магазином Drogas. В результате затопило подвесной потолок, и часть конструкции упала. Обрушение подвесного потолка также повредило трубы автоматической системы пожаротушения, что привело к дополнительной утечке воды в помещения", - рассказала представитель Akropole Дарта Катрине Сална.

Посетители и персонал были немедленно эвакуированы, а на место происшествия прибыли ответственные службы.

"Была проведена тщательная проверка ситуации, люди не пострадали. От большого количества воды пострадали соседние магазины. Сейчас мы активно работаем над устранением повреждений, и торговый центр будет открыт, как только разрешат ответственные службы", - отметила представитель Akropole.

Напомним, что в прошлом году торговый центр также столкнулся с проблемами из-за ливня.

18 августа после сильных дождей некоторые участки центра затопило из-за перегрузки системы водоотведения. Во время наводнения пострадали товары некоторых арендаторов. О сумме ущерба не сообщалось. Последствия наводнения были оперативно устранены, и на следующий день торговый центр уже работал в прежнем режиме.

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