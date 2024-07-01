Foto: Ekrānuzņēmums no "Vidusdaugavas TV"

В воскресенье, 30 июня, полицейские Восточно-Земгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции обнаружили в одной из квартир в Екабпилсе останки двух человек в стадии разложения с насильственными признаками смерти, сообщили представители Госполиции. Полицейские прибыли в квартиру, чтобы провести проверку по факту непривычного запаха, а находившийся в жилище мужчина выпрыгнул из окна и разбился, сообщают Екабпилсские новостные СМИ.

Ссылаясь на рассказ специалиста Госполиции по общественным отношениям Руты Страутниеце, Екабпилсский новостной портал Radio 1 сообщает, что 30 июня незадолго до 15:00 в Госполицию поступила информация о том, что в Екабпилсе в одном из домов на ул. Слимницас жители чувствуют непривычный запах.

Прибывшие на место происшествия должностные лица Госполиции проникли в квартиру, в которой были обнаружены два мертвых человека - женщина 1961 г.р. и мужчина 1959 г.р.

В квартире также встретили мужчину 1980 г.р., который, увидев стражей порядка, бросился бежать. Мужчина спрыгнул с балкона четвертого этажа и от полученных травм скончался.

Представители Госполиции пояснили, что сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и от более подробных комментариев воздерживается.

Портал Jēkabpils laiks сообщает, что мужчина прятал тела своей матери и ее друга. Соседи не подозревали о случившемся, пока не появился неприятный запах.

В сюжете Vidusdaugavas TV один из соседей рассказывает, что запах появился около недели назад. Жильцы дома позвонили в домоуправление, так как думали, что виновата птица, погибшая в вентиляционной шахте. Когда запах стал невыносимым, жители пятого этажа обратились за помощью к Госполиции.

Когда прибыли правоохранители, находившийся в квартире мужчина отказался открывать дверь. Пока полицейские ломали дверь, мужчина выпрыгнул из окна.

Соседка отметила - погибшая женщина не была на работе с Лиго. "Удивительно, что человек может жить с двумя телами несколько дней", - добавила женщина.

В полиции отметили, что причина смерти найденных в квартире лиц пока неизвестна - ее и обстоятельства произошедшего установит экспертиза. По факту произошедшего начат уголовный процесс.

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