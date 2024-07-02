В воскресенье, 30 июня, в Ругаи Балвского края произошло дорожно-транспортное происшествие, совершенное пьяным водителем, который врезался в автомобиль Škoda ведущего спринтера Латвии Гунты Вайчуле.

Вайчуле ехала с чемпионата Латвии по легкой атлетике, где она выполнила норматив Парижских Олимпийских игр, но мечту о Париже едва не убил пьяный водитель, сообщает программа LTV1 "Панорама".

Пьяный водитель врезался в бок Škoda, в результате машина перевернулась четыре или пять раз. Хотя в результате аварии автомобиль получил повреждения со всех сторон, пассажиры, к счастью, серьезно не пострадали.

После ДТП пьяный водитель убежал в лес. Его искали и пострадавшие, и друзья, и жена, на автомобиле которой мужчина совершил аварию. На выдохе у водителя констатировано 2,4 промилле алкоголя.

Муж Вайчуле разочарован тем, что друзья пьяного водителя пытались его защищать. По его словам, такого ДТП не произошло бы, если бы люди, вместе отдыхавшие и распивавшие алкоголь, были бы более ответственными и не позволили пьяному сесть за руль. Пьяный водитель ехал именно с совместного празднования.

Сама Гунта отделалась небольшими царапинами, а вот тетя ее мужа Мартиньша с переломами доставлена ​​в больницу.

В Госполиции подтвердили, что пьяный водитель идентифицирован и признает свою вину. Как только будет определена тяжесть травм всех четырех человек, ясна будет и статья, по которой его обвинят. Пока что виновник ДТП отпущен домой.

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