Госполиция задержала мужчину, который на прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в Пурвциемсе.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что ЧП произошло 27 июня. Во время стрельбы пьяный хулиган направил оружие и на 9-летнюю девочку, которая в это время проходила мимо.