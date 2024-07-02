Госполиция задержала мужчину, который на прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в Пурвциемсе.
В пресс-центре Госполиции сообщили, что ЧП произошло 27 июня. Во время стрельбы пьяный хулиган направил оружие и на 9-летнюю девочку, которая в это время проходила мимо.
29 июня суд выдал санкцию на арест подозреваемого. По делу начат уголовный процесс.
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