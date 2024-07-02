Полиция задержала двух грабителей, которые 30 июня напали в Виляны на водителя и похитила принадлежащий ему автомобиль VW.

По данным Госполиции, в минувшее воскресенье на пульт дежурного поступил сигнал из Виляны, где двое 20-летних мужчин выволокли из машины водителя и пассажира (2003 и 2008 г.р.), после чего похитили их Volkswagen Passat.

В результате нападения жертвы ограбления получили телесные повреждения.

Один из налетчиков был задержан сразу же после нападения, а второй на следующий жень добровольно сдался полиции.

После допроса один из подозреваемых оставлен под арестом, ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Вечером 30 июня угнанный автомобиль вернули законному владельцу.

По делу начат уголовный процесс. Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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