В минувший понедельник из-за двух дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Литве было перекрыто движение на трассе Via Baltica, в результате аварий погибли два человека.

Как сообщила представитель полиции Мариямпольского уезда по связям с общественностью Гинтаре Навицкайте, в 11.35 утра поступило сообщение о том, что у деревни Моколай Мариямпольского уезда Литвы столкнулись легковой автомобиль VW Tiguan и тяжеловесное транспортное средство Renault.

"По первоначальным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault", - сказала Навицкайте.

После ДТП водитель и пассажир автомобиле были доставлены в больницу. Они являются гражданами Украины. Во вторник полиция сообщила, что пассажир автомобиля скончался в понедельник в больнице.

В 12.08 поступило сообщение об очередном дорожно-транспортном происшествии на дороге Via Baltica.

В муниципалитете Калвария, недалеко от деревни Дейвонишкяй, образовалась пробка, возможно, из-за предыдущего ДТП, и водитель грузовика, перевозившего автомобили, не заметив остановившуюся большегрузную технику, врезался в грузовик с польскими номерами.

Водитель автовоза погиб на месте.

Из-за этих дорожно-транспортных происшествий было перекрыто движение по дороге Via Baltica.

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