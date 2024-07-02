В минувшую субботу в Риге, в одной из квартир на улице Брайля прогремел взрыв. Причиной ЧП стала утечка газа, которую спровоцировал один из жильцов, закуривший при этом сигарету.

Как сообщает Degpunktā, живущие по соседству с местом происшествия жители сообщили журналистам, что родственник хозяйки квартиры решил таким образом покончить жизнь самоубийством. По их словам, он также оставил прощальную записку, попавшую в распоряжение полиции.

Также соседи рассказали, что владелица квартиры — тетя пострадавшего — находится в больнице, поскольку пострадала в результате насилия со стороны племянника.

В Госполиции пояснили, что взрыв произошел на 3-м этаже многоквартирного дома. В результате ЧП пострадал один человек, которого с места происшествия доставили в больницу. По делу начат уголовный процесс.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!