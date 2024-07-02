Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Юлию Байдакову 2009 года рождения. Возможное местонахождение девочки - недалеко от торгового центра Origo.
Приметы: рост около 150 сантиметров, среднего телосложения, длинные коричневые волосы с золотистым оттенком.
В последний раз девочку видели одетой в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, на ногах - белые кроссовки.
Госполиция призывает жителей осмотреть фотографию Юлии и просит всех, кто знает о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 110.
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