Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Юлию Байдакову 2009 года рождения. Возможное местонахождение девочки - недалеко от торгового центра Origo.

Приметы: рост около 150 сантиметров, среднего телосложения, длинные коричневые волосы с золотистым оттенком.

В последний раз девочку видели одетой в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, на ногах - белые кроссовки.

Госполиция призывает жителей осмотреть фотографию Юлии и просит всех, кто знает о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 110.

Fоtо: Valsts policija

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