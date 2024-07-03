Государственная полиция разыскивает безвестно отсутствующего Андриса Соловея 2011 г. р., который вечером 2 июля ушел с тренировки по гребле в Елгаве, на острове Паста, и до сих пор местонахождение мальчика неизвестно, сообщили порталу Delfi в полиции.
Приметы мальчика: рост 158 см, стройное телосложение, короткие светлые волосы. У него был рюкзак бордового цвета.
Госполиция призывает посмотреть фотографию Андриса и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 110.
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