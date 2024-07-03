Государственная полиция разыскивает безвестно отсутствующего Андриса Соловея 2011 г. р., который вечером 2 июля ушел с тренировки по гребле в Елгаве, на острове Паста, и до сих пор местонахождение мальчика неизвестно, сообщили порталу Delfi в полиции.