В среду, 3 июля, около 8:00 в Резекне попала в аварию нетрафарированная патрульная машина Госполиции Škoda Superb. Пострадавших в результате происшествия нет.

Должностные лица Северо-Латгальского участка управления Латгальского региона, выполняя служебные обязанности, констатировали, что у некоего транспортного средства нет OCTA и техосмотра, поэтому начали преследование.

Во время слежки другой автомобиль совершил левый маневр, в результате чего произошло столкновение со служебным транспортным средством полиции.

По факту происшествия начат административный процесс, Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, что к происшествию причастен и красный автомобиль марки SEAT.

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