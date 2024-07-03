В среду, 3 июля, около 8:00 в Резекне попала в аварию нетрафарированная патрульная машина Госполиции Škoda Superb. Пострадавших в результате происшествия нет.
Должностные лица Северо-Латгальского участка управления Латгальского региона, выполняя служебные обязанности, констатировали, что у некоего транспортного средства нет OCTA и техосмотра, поэтому начали преследование.
Во время слежки другой автомобиль совершил левый маневр, в результате чего произошло столкновение со служебным транспортным средством полиции.
По факту происшествия начат административный процесс, Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
На видео, опубликованном очевидцами, видно, что к происшествию причастен и красный автомобиль марки SEAT.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь