Несколько автомобилей въехали и застряли в вырытой из-за ремонтных работ яме на улице Кришьяна Барона в Риге, сообщил порталу Delfi очевидец. Как отмечает Rīgas ūdens, ремонтные работы проводило предприятие, которое неполноценно осуществляло организацию движения.

В сообщении очевидца Delfi сказано, что в яме в понедельник застряли три машины.

Представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович пояснил порталу Delfi, что в ночь на понедельник были проведены ремонтные работы водопровода на ул. Барона.

"Подача воды была восстановлена до 7:00, а работы по восстановлению дорожного покрытия было поручено провести в приоритетном порядке сразу утром. До этого аутсорсинговая компания должна был позаботиться и о средствах организации движения, в том числе ограждениях. Насколько понятно из жалоб жителей, поступивших в соцсети, это было сделано не на должном уровне", - выразил мнение представитель компании.

Он отметил, что Rīgas ūdens обратилась с претензиями к руководителю работ, осуществляющему внешние услуги, и потребовала объяснений.

Fоtо: SIA "Rīgas ūdens"

"На присланной фотографии видно, что ограждения с предупреждающими отражателями размещены, однако между ними оставлена щель для движения трамваев. Хотя на данном участке движение автомобилей по трамвайным путям запрещено, видимо, некоторые водители транспортных средств все же сделали это, въехав в эту яму", - признает Ванзович.

Были ли другие средства организации движения, например, дорожные знаки, размещены в соответствии с требованиями, Rīgas ūdens еще выясняет.

Субподрядчик все же не сделал всего необходимого, раз уж могли возникнуть такие ситуации, причем многочисленные. SIA "Rīgas ūdens"

"Совершенно ясно, что исполнитель внешних услуг рано утром не сориентировался в ситуации и не оборудовал это место в соответствии с требованиями, например, не расставлены указатели, как объехать препятствие, также необходимо было яму хотя бы пока засыпать, пока дорожное покрытие не будет восстановлено полностью. На все эти ошибки указано руководителю работ и представителям субподрядчиков, а также ситуация проговорена, чтобы такие глупые ошибки ни в коем случае больше не повторялись", - сказал порталу Delfi представитель предприятия.

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