Госполиция на прошлой неделе задержала в окрестностях квартала улицы Таллинас восемь лиц, у которых в ходе проверки нашли и изъяли наркотические вещества.

Все лица были задержаны в пятницу вечером и в ночь на субботу в ходе профилактического рейда. К проверкам привлекли также кинолога со служебной собакой.

Всего за 9 часов проверки полиция изъяла у развлекающихся посетителей 21 грамм марихуаны, девять граммов кокаина, два грамма гашиша и два грамма амфетамина.

В отношении задержанных начаты уголовные процессы за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Также в ходе рейда полиция задержала мужчину, ранее объявленного в розыск: он задерживался за управление транспортным средством в пьяном виде и пытался уклониться от следствия.

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