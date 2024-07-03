Рижское региональное управление полиции разыскивает Йоланту Неймане-Анцане (1970 г.р.), которую в последний раз видели в марте 2024 года в одном из рижских приютов.

Полиция просит сообщать информацию о пропавшей женщине по телефонам: 65002400, 26653675 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

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