К журналистам программы Bez Tabu обратилась мать 12-летней девочки, которая пережила неприятный опыт во время школьной экскурсии в Цесис.

Экскурсия состоялась 30 мая. На нее отправились сразу два класса, поэтому было принято решение арендовать двухэтажный автобус.

На обратном пути один из педагогов, видя, как дети радуются фотографиям, сделанным днем, предложил им вместе сфотографироваться в автобусе. Поэтому дети пошли в заднюю часть автобуса, чтобы сфотографироваться.

Пожилому водителю это не понравилось, поэтому он резко затормозил и пошел разгонять детей. Не сказав ни слова, мужчина достал из штанов ремень и ударил им одну из школьниц по ногам. Во время второго удара он попал ремнем также и по двум другим девочкам.

По данному инциденту возбуждено дело об административном правонарушении. Дело передано для принятия решения в Административную комиссию самоуправления Олайнского края.

Учитывая, что расследование полиции еще не закончилось, конкретный перевозчик - ООО Hansabuss Latvija - пока воздерживается от комментариев по поводу ситуации и в письменной форме указывает, что подобный случай в практике компании, работающей уже с 2006 года, произошел впервые. Перед тем, как принять решение относительно дальнейших трудовых отношений с шофером, у водителя возьмут объяснения.

"После происшествия всех водителей компании Hansabuss Latvia проинструктировали о правилах поведения в ситуациях, когда пассажиры передвигаются в экскурсионном автобусе во время движения, подвергая тем самым свою жизнь и здоровье опасности в случае резкого торможения транспортного средства. Hansabuss Latvia приносит извинения детям, родителям и учителям, которые были причастны к инциденту или были его свидетелями", - говорится в официальном ответе компании.

Представитель Центра защиты детей Вита Волонте считает, что водитель автобуса должен был решить спорную ситуацию с помощью учителей, а также он мог сам вызвать полицию.

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