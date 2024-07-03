В минувшее воскресенье спасатели Рижской муниципальной полиции (РМП) с помощью дрона заметили в море в окрестностях Вецаки парочку, которую на надувном матрасе унесло достаточно далеко от берега. С помощью дрона полицейские получили информацию о том, что мужчине и женщине требуется помощь.

Спасатели незамедлительно направились к матрасу, на котором терпели бедствие отдыхающие, и доставили их на моторной лодке до берега.

Во время разговора с работниками РМП мужчина сообщил, что надувной матрас стало уносить в море, поэтому он спрыгнул в воду и пытался своими силами толкать его к берегу. Однако течение оказалось настолько стремительным, что мужчину и женщину уносило в море все дальше и дальше от берега.

Спасти отдыхающих удалось лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств и оперативности спасателей.

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