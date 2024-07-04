В ночь на среду в Вильнюсе произошло ДТП с участием латвийской фуры: в результате столкновения с легковым автомобилем пострадали два человека.

По данным литовской полиции, на пересечении улиц Укмергес и Миколо Лиетувио столкнулись фура Scania с латвийскими номерами и Lexus, после чего легковой автомобиль врезался в ограждения.

После столкновения в машине оказался зажат пассажир 1986 г.р., его пришлось освобождать с помощью гидравлического оборудования. Чуть позже медицинская помощь потребовалась и 39-летней женщине, управлявшей автомобилем. За рулем Scania находился гражданин Латвии 1963 года рождения, который не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются. Известно, что в момент ДТП водители были трезвы.

Fоtо: Lietuvas policija

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