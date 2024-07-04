Государственная служба леса (ГСЛ) сообщает, что в четверг в Науенской волости Аугшдаугавского края продолжились работы по тушению лесного пожара.

По данным ГСЛ, лес горит у излучины Даугавы. Пожар удалось ограничить на площади 4,4 га. Как отметили в Государственной пожарно-спасательной службы, в лесу горел торф.

Возможной причиной возгорания предположительно является деятельность человека.

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