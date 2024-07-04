В конце прошлой недели под Айзкраукле, в местечке Сеце произошел конфликт с участием нескольких человек. Когда на место происшествия прибыла полиция, один из участников драки произвел выстрел в сторону стража порядка.
По данным полиции, ЧП произошло в одной из квартир. Итогом драки стала госпитализация одного из участников.
В свою очередь, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл стрельбу. К счастью, никто не пострадал, а стрелка удалось задержать.
30 июня задержанному в качестве меры пресечения избрали арест. По делу начат уголовный процесс. В интересах следствия более подробной информации по этому делу пока не предоставляется.
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