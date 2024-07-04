1 июля в ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госполиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении и сексуальном насилии над малолетней девочкой. Преступление было совершено в Кенгарагсе. В свою очередь, жители микрорайона сообщили, что на ребенка напали в подъезде одного из домов по улице Икшкилес.

По данным пресс-центра Госполиции, 28 июня полиция получила сообщение о том, что в микрорайоне Кенгарагс неизвестный мужчина напал на малолетнюю девочку и произвел в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Получил информацию, полиция незамедлительно приступила к поискам подозреваемого. К поискам были подключены сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона и полицейские Рижского Восточного управления полиции.

Полиция оперативно получила видеоматериалы, на которых был изображен предполагаемый преступник. Фото было передано СМИ с призывом к жителям сообщать информацию о личности изображенного мужчины, а также о том, где он может находиться.

Благодаря слаженной работе полиции, в которой задействовали большие человеческие ресурсы, личность подозреваемого удалось установить. 1 июля подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 2003 г.р., ранее судимый за преступления на сексуальной почве, а также за имущественные преступления.

3 июля суд выдал санкцию на арест подозреваемого.

Полиция благодарит всех жителей, активно участвовавших в поисковых мероприятиях и предоставлявших информацию о подозреваемом. Полиция также благодарит всех, кто с пониманием отнесся к действиях правоохранительных органов в Кенгарагсе.

Следствие по делу продолжается.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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