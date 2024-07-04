Foto: Valsts policija

В минувшую среду Госполиция провела обыск в частном доме под Валмиерой, в ходе которого было изъято незаконно хранившееся оружие и боеприпасы.

Обыск проводился на основании полученной полицией информации о том, что в Валмиерском крае, возможно, нелегально хранится огнестрельное оружие. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого провела санкционированный обыск по указанному адресу.

Во время обыска полиция изъяла карабин, винтовку с оптическим прицелом, пневматическую винтовку, глушитель, а также более 600 патронов разного калибра.

Следствие по делу продолжается, оружие направлено на экспертизу. Полиция выясняет, происхождение оружия, а также цель его хранения.

Foto: Valsts policija

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