В минувшую среду в больницу Кобурга (федеральная земля Бавария) в тяжелом состоянии был доставлен 38-летний гражданин Латвии, у которого медики констатировали многочисленные ранения.
По подозрению в покушении на убийство задержана спутница жизни пострадавшего — 43-летняя гражданка Латвии.
По данным Криминальной полиции Кобурга, на данный момент суд выдал ордер на арест подозреваемой. Обстоятельства происшествия расследуются.
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