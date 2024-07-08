Значительно превышенная разрешенная скорость движения и техническое состояние автомобиля — две основные причины, по которым в субботу, 6 июля, в аварии автомобиля марки BMW на дороге Апшуциемс-Милзкалне погибли три человека и один пострадал, сообщает Lsm.lv.

Во время аварии авто разделилось пополам. Личности двоих погибших полиция пока не установила.

В воскресенье на месте аварии работали эксперты, которые теперь обследуют каждую аварию, где есть жертвы.

Авария произошла при движении автомобиля BMW по дороге Апшуциемс-Милзкалне в направлении Милзкалне. Автомобиль врезался в придорожные ели и при ударе разделился. Часть крыши приземлилась в расположенном ниже яблоневом саду.

В воскресенье на месте аварии валялись обломки и горели свечи.

Эксперты пришли к выводу, что разрешенная скорость была сильно превышена.

"В большинстве случаев автомобиль остался бы у того дерева, но видя, что есть еще одно столкновение, можно сказать, что это точно не 90 километров в час", — заявил руководитель пилотного Проекта по расследованию тяжких ДТП Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Вторая причина — техническое состояние самого авто.

"В трагических происшествиях замешаны авто примерно 20-летней давности. Если бы машина была новой и свежей, уже сработали бы (...) системы безопасности", — добавил Ирбитис.

В трагической аварии выжил только один из четверых человек. Полиция продолжает выяснять личности погибших.

В этом году на дорогах погибли уже 55 человек.

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