26 июня 2024 года Госполиция Рижского района завершила расследование уголовного дела в отношении двух лиц, которые, используя порталы объявлений, курьерские услуги и торгуя на стоянке, незаконно распространяли поддельные товары брендов, сообщили в Госполиции.

Уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.

При проведении специальных следственных действий, а также обысков в четырех объектах недвижимости и микроавтобусе было изъято большое количество различных товаров — одежда, аксессуары, духи, а также строительные инструменты. Согласно заключениям экспертов, установлено, что товары не являются оригинальными изделиями.

В рамках уголовного процесса выяснилось, что на товарах, которые продавали лица, находились такие известные в мире бренды, как Adidas, Nike, Puma, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, Louis Vuitton, Moncler, YSL, Versace, North Face, Gucci, Stone Island, Armani, Ray Ban, Lacoste, Makita, Bosch.

Товары распространялись с использованием различных ресурсов интернета и курьеров, а также осуществлялась торговля товарами на стоянке одного из магазинов.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что оба лица незаконно хранили товары с поддельными товарными знаками, тем самым причинив предприятиям ущерб в размере не менее 706 107,57 евро.

В ходе следствия выяснилось, что виновными являются двое мужчин, 1973 года рождения и 1979 года рождения, которые были задержаны. Мужчинам была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, также они ранее не попадали в поле зрения полиции.

Получив достаточный набор доказательств, 26 июня 2024 года было принято решение о передаче уголовного производства в прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования в отношении двух лиц.

Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 206 Уголовного закона, а именно за незаконное использование товарного знака, иного отличительного знака товаров или услуг либо промышленного образца, подделку знака или сознательное использование или распространение поддельного знака, совершенное в крупном размере, или за предусмотренное частью первой настоящей статьи преступное деяние, совершенное организованной группой. За такое преступление наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права на определенный или все виды коммерческой деятельности, или на определенный род занятий, или права занимать определенную должность на срок до пяти лет, и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.

Дополнительный уголовный процесс квалифицирован по признакам состава преступного деяния части второй статьи 193 Уголовного закона — за похищение, уничтожение, повреждение или незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства, или за приобретение, хранение, перемещение или распространение похищенного платежного средства. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременным лишением свободы, или общественными работами, или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Еще уголовный процесс квалифицирован в соответствии с признаками состава преступления части первой статьи 195 Уголовного закона — за легализацию полученных преступным путем финансовых средств или другого имущества. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественными работами, или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

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