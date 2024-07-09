7 июля этого года в Риге на улице Яня Асара горел жилой дом. Причиной возгорания стал поджог автомобиля. В ходе распространившегося пожара сгорели четыре автомобиля и мотоцикл, а также погибли запертые в горевшем доме домашние животные. За умышленный поджог возбуждено уголовное дело, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

7 июля в 02:52 сотрудники Рижского регионального управления Восточного управления Государственной полиции выехали по вызову на улицу Яна Асара, дом 10, где горел жилой дом. Общая площадь пожара составила 1810 квадратных метров, также во дворе дома сгорели четыре автомобиля и мотоцикл. Примерно 30 человек были эвакуированы из соседних домов по адресу Яня Асара 12 и 12а. В результате пожара люди не пострадали, но погибли два кота и собака.

В ходе расследования была установлена личность возможного виновника пожара - мужчина 1986 года рождения. 8 июня он был задержан сотрудниками полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье 185, часть вторая, Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно совершено путем поджога. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и надзор пробации на срок до трех лет или без него.

Во вторник, 9 июля, суд применил мужчине меру пресечения - арест. Уголовное дело находится на стадии активного расследования, а также выясняются мотивы поджога.

Государственная полиция выражает благодарность гражданам за предоставление информации.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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