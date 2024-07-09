Отстраненный от должности за возможные домогательства к студентам доцент Латвийской академии художеств (LMA) Андрей Амелькович обратился в суд с требованием восстановить его в должности, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Ожидается, что следующее заседание суда состоится осенью.

Весной руководство прекратило трудовые отношения с доцентом. Ранее Амелькович уже был отстранен от работы за неприличные комментарии в интернете.

Во вторник, 9 июля, Рижский городской суд продолжил рассмотрения дела, в рамках которого бывший руководитель Кафедры музыкальных технологий Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Роландс Кронлакс подал иск против вуза за его отстранение от работы.

Передача "Панорама" на LTV ранее сообщала, что, по мнению Кронлакса, отстранение его от работы за возможные сексуальные домогательства к студенткам было противоправным, поскольку он уже был наказан за неподобающую коммуникацию со студентками.

Кронлакс потребовал компенсацию в размере примерно 8000 евро, что является средней зарплатой за период вынужденного прогула, и восстановления его в должности.

Адвокат Кронлакса Андрис Лаздиньш утверждает, что не был соблюден запрет на двойное привлечение к ответственности и пропущен срок уведомления. Хотя материалы дела доступны не полностью в связи с сообщениями осведомителей, Лаздиньшу известно, что нарушения были совершены в период с 2013 по 2019 год.

"В то же время Закон о труде предусматривает, что за нарушения работник может быть отстранен от работы, если они совершены в течение года. В течение 12 месяцев с момента совершения. И мы считаем, что это положение закона было нарушено самым прямым образом", - заявил адвокат.

Представитель JVLMA, адвокат Татьяна Юркевича, убеждена, что университет поступил правильно, как назначив дисциплинарное наказание, так и отстранив Кронлакса от работы после получения новой информации о предполагаемых нарушениях.

Решение суда станет известно в августе, сообщает LTV.

Передача LTV Kultūršoks, в распоряжение которой попали показания семи студенток JVLMA о действиях отдельных преподавателей, подняла проблему домогательств в учебных заведениях.

В JVLMA за предполагаемые сексуальные домогательства к студенткам отстранили двух преподавателей. Совет JVLMA в середине марта выразил недоверие ректору JVLMA Гунтарсу Пранису и призвал уйти в отставку, и месяц спустя Пранис объявил об отставке. Новым ректором JVLMA была избрана Илона Мейя.

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