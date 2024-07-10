Во вторник, 9 июля, вечером в Риге на улице Иерикю, недалеко от торгового центра Domina, полиция гналась за автомобилем платформы каршеринга CityBee, в котором находились четыре человека.

Согласно первоначальной информации Госполиции, погоня была начата, поскольку водитель автомобиля CityBee не подчинился требованиям полицейских остановить транспортное средство. В машине было четыре человека, стражи порядка их задержали.

Как видно на видео очевидца, автомобиль CityBee остановился в жилой зоне рядом с улицей Иерикю, также видно два полицейских микроавтобуса с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На ролике видно, что стражи порядка задержали по меньшей мере трех мужчин.

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