Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Рижский городской суд приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы после того, как ее признали виновной в прославлении агрессии России, сообщили порталу Delfi в суде.

Крейле обвиняется в публичном оправдании военных преступлений России в Украине, а также геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных СССР в Латвии.

Приговор еще может быть обжалован.

Портал Delfi ранее сообщал, что прокурор попросила установить для Крейле наказание в виде реального тюремного срока на три года и шесть месяцев.

Крейле было предъявлено обвинение по статье 74.1 Уголовного закона - оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Ей уже было назначено условное наказание в виде одного года лишения свободы за оправдание совершенных Россией военных преступлений, но прокуратура этот приговор обжаловала, не согласившись с тяжестью наказания.

Дело было возбуждено из-за того, что Крейле регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая поддержку российской агрессии в Украине с помощью предметов одежды или аксессуаров.

И в этот раз Крейле судили за прославление совершенных Россией преступлений; в окнах ее дома регулярно можно увидеть российский флаг, а также другие декорации, которыми выражена поддержка России. Также в ее окне можно было увидеть надпись "Путин - мой друг".

Ей не чужды ни залы судов, ни тюрьмы, ее неоднократно задерживали. В 2022 году Крейле была задержана на памятном шествии в честь 16 марта.

Впоследствии Крейле была задержана и 16 марта 2024 года, но в последний раз ее задержали в конце марта, когда она также была заключена под стражу.

На момент вынесения приговора она находилась под стражей.

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