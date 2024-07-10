Рижский городской суд приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы после того, как ее признали виновной в прославлении агрессии России, сообщили порталу Delfi в суде.
Крейле обвиняется в публичном оправдании военных преступлений России в Украине, а также геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных СССР в Латвии.
Приговор еще может быть обжалован.
Портал Delfi ранее сообщал, что прокурор попросила установить для Крейле наказание в виде реального тюремного срока на три года и шесть месяцев.
Крейле было предъявлено обвинение по статье 74.1 Уголовного закона - оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Ей уже было назначено условное наказание в виде одного года лишения свободы за оправдание совершенных Россией военных преступлений, но прокуратура этот приговор обжаловала, не согласившись с тяжестью наказания.
Дело было возбуждено из-за того, что Крейле регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая поддержку российской агрессии в Украине с помощью предметов одежды или аксессуаров.
И в этот раз Крейле судили за прославление совершенных Россией преступлений; в окнах ее дома регулярно можно увидеть российский флаг, а также другие декорации, которыми выражена поддержка России. Также в ее окне можно было увидеть надпись "Путин - мой друг".
Ей не чужды ни залы судов, ни тюрьмы, ее неоднократно задерживали. В 2022 году Крейле была задержана на памятном шествии в честь 16 марта.
Впоследствии Крейле была задержана и 16 марта 2024 года, но в последний раз ее задержали в конце марта, когда она также была заключена под стражу.
На момент вынесения приговора она находилась под стражей.