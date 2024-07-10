Сегодня утром в Юрмале трагически погиб бывший спикер Сейма Янис Страуме, сообщает агентство LETA.

Как уже сообщалось, в среду утром в Юрмале, на ул. Лиелупес под поезд попал пешеход, сообщили агентству LETA сегодня утром в Госполиции. Человек скончался на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

Страуме родился 27 августа 1962 года в Сигулде в семье политически репрессированных. в 1980 году окончил Сигулдскую 1-ю среднюю школу, а в 1986 году — Факультет общей медицины Рижского медицинского института.

Страуме работал врачом функциональной диагностики в Рижской 3-й клинической больнице и врачом-эндоскопистом в Диагностическом центре.

В 1993 году он был избран депутатом 5-го Сейма от списка Tēvzemei un Brīvībai (TB). Затем избран и в следующие созывы парламента, где занимал различные должности. Был председателем парламентской фракции TB/LNNK и заместителем председателя объединения TB/LNNK.

В ноябре 1998 года был избран председателем Сейма, эту должность он занимал до 2002 года.

в 2002 году он подал в отставку с поста заместителя председателя объединения TB/LNNK. При этом в том же году он был избран председателем TB/LNNK и занимал этот пост несколько лет.

На прошедших в 2006 году выборах в 9-й Сейм Страуме не был избран в парламент. Позже Страуме работал на должностях в государственных предприятиях и советником председателя Рижской думы Яниса Биркса.

В 2011 году Страуме вышла из партии TB/LNNK.

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