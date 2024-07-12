В субботу, 6 июля, около 6:00 в Госполицию поступила информация о том, что в Лиепае, в Торговом канале у трамвайного моста в воду упал мужчина, который не может выбраться. Звонивший сообщил, что мужчина держится за стену со стороны улицы Кайю и зовет о помощи. Должностное лицо Государственной полиции прибыло на место происшествия до сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы и своими силами, используя имеющееся в автомобиле оборудование, вытащило мужчину из воды, сообщает Госполиция.

Учитывая то, что действовать надо было быстро, младший инспектор отдела реагирования Южного Курземского участка Курземского регионального управления Госполиции Артурс Тейванс воспользовался находящимся в автомобиле проводом, который был достаточно длинным, чтобы за него зацепился мужчина, находившийся в воде. Когда мужчину вытащили из воды, его передали на попечение медиков.

Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и сам не смог четко объяснить произошедшее, однако позже выяснилось, что он упал в канал со стороны улицы Кайю, ударился лицом о камни, и упал в воду. К счастью, мужчина не потерял сознание и попытался выбраться из воды, но, учитывая, что по краям лестницы цепляться не за что, и выплыть было невозможно, так как сильный поток шел в сторону моря, мужчина принял решение держаться за стену и звать на помощь, надеясь, что кто-то услышит. Это услышал находившийся по другую сторону мужчина, который вызвал оперативные службы.

Учитывая то, что мужчина ударился лицом о камни, у него были явные телесные повреждения в области лица и его передали на попечение медиков.

Госполиция выражает благодарность тому, кто не был равнодушен и откликнулся на призывы мужчины о помощи, а также сотруднику, который своими силами вытащил человека из воды.

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