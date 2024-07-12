Редакция программы Bez Tabu получила множество тревожных сигналов от жителей, ставших жертвами воров-карманников. Преступницы настолько обнаглели, что крадут кошельки из сумок средь бела дня, не боясь быть пойманными, сообщает TV3.

Скрипачка Линда, регулярно играющая на скрипке в подземном переходе между торговыми центрами Stockmann и Origo, неоднократно видела карманниц, а также то, как они расправляются с теми, кто мешает им "работать".

В поле зрения журналистов Bez Tabu оказались две смуглые женщины, которых ранее видела и Линда. Несмотря на жару, у них в руках были зонтики.

Журналисты выяснили, что зонтик нужен злоумышленницам для того, чтобы сделать что-то вроде заслона в момент совершения кражи. Женщины отказались ответить на вопросы журналиста

Bez Tabu и попытались быстро ретироваться, попутно извлекая из сумки баллончик с перечным газом. Затем одна из незнакомец распылила газ журналисту в глаза и сбежала.

О ЧП в тоннеле проинформирована Госполиция.

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