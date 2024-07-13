За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали в том числе один велосипедист и два водителя электрических самокатов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 576 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 306 в связи с превышением скорости и четыре - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

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