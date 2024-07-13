Вечером 12 июня сотрудники литовской полиции остановили в Утене (северо-восток Литвы) фургон Fiat Ducato, в котором обнаружили большую группу нелегалов.

По информации полиции, фургоном управлял гражданин Румынии (2001 г.р.). При проверке в грузовом отсеке проверяющие обнаружили пятерых граждан Ирана и 13 граждан Афганистана. Все задержанные переданы пограничной службе, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей.

По предварительным данным, автомобиль с нелегалами прибыл из Латвии. Если эта информация подтвердится, то, согласно процедуре, их вернут в Латвию.

Предполагается, что нелегалы собирались транзитом через Литву и Польшу пробраться в страны Западной Европы.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit