В трагическом дорожно-транспортном происшествии на автодороге Рига-Вентспилс возле Слоки погиб мотоциклист и пострадала пассажирка мотоцикла, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.
Вызов на место аварии поступил примерно в 10:00. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
Из-за происшествия в обоих направлениях заблокировано движение, сообщили в Latvijas valsts ceļi.
Объезд происшествия возможен по улицам Юрмалы.
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