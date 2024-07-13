В Риге, на улице Буллю, в субботу вечером столкнулись две легковые машины, сказала агентству LETA представитель Госполиции Лига Дзилюма.
Она сообщила, что одна из машин в результате столкновения въехала в столб и перевернулась на крышу. Размещенные очевидцами фото в Твиттере свидетельствуют о том, что этот автомобиль приземлился на траву прямо за остановкой общественного транспорта "Улица Дзирциема".
В результате происшествия пострадали водители обоих легковых транспортных средств.
Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.
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