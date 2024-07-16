Сотрудники Госполиции задержали двух несовершеннолетних молодых людей, которые ночью в понедельник, 15 июля, около 3 часов, разбили витрину магазина Maxima в Риге и украли алкоголь, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Стражи порядка пояснили, что должностные лица Рижского восточного управления Рижского регионального управления Госполиции около 3 трех часов ночи 15 июля получили информацию о том, что на улице Таллинас произошла кража в одном из магазинов.

Сотрудники полиции выяснили, что двое несовершеннолетних подростков использовали электросамокат, чтобы разбить витрину магазина и украсть алкоголь. Через некоторое время подростки были арестованы и помещены в центр временного содержания.

Один из задержанных подростков, 2007 года рождения, ранее уже попадал в полицию за имущественные преступления. Другой подросток родился в 2008 году и ранее в поле зрения полиции не попадал.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по третьей части 175-й статьи Уголовного закона - по факту кражи, если она совершена с проникновением в транспортное средство, квартиру или другое помещение, или если она совершена из хранилища или сооружения, соединяющего хранилища. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационног надзора, общественных работ, штрафа, с конфискацией имущества или без таковой.

Решение о мере пресечения будет принято в ближайшее время.

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