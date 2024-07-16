Государственная полиция начала расследование в отношении мужчины, который, по словам очевидицы, приставал в трамвае к несовершеннолетней пассажирке и целовал ее, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в трамвае 1-го маршрута, который ехал из Иманты в рижский микрорайон Югла. О случившемся в социальной сети Facebook рассказала женщина, которая стала очевидицей происшествия.

Она написала, мужчина примерно 50 лет вначале сделал комплимент девочке, а затем начал ее целовать.

Женщина вступилась за ребенка, вызвала полицию и сообщила об инциденте водителю трамвая. Водитель заблокировал дверь трамвая, чтобы мужчина не смог сбежать. Очевидица также отметила, что возраст девочки составляет 13 лет.

В отделе по связям с общественностью Госполиции порталу Delfi сообщили, что личность мужчины установлена и ведется расследование, но в интересах следствия более подробных комментариев пока не предоставляется.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !