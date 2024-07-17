Стражи порядка начали административное дело против мужчины, который на Вилянском рынке торговал прославляющими СССР товарами, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по отношениям с общественностью Госполиции Юлия Юране.

В воскресенье, 14 июля, полицейские во время выполнения служебных обязанностей в Резекненском крае на территории Вилянского рынка заметили мужчину, который торговал товарами с символикой СССР и нацистской Германии, которая позволяет идентифицировать упомянутые военные силы или репрессивные учреждения. В связи со случившимся начат административный процесс.

Согласно первоначальной информации, мужчина продавал на Вилянском рынке одежду и элементы одежды, визуальное оформление которых явно символизирует вооруженные силы СССР и нацистской Германии. Полицейские изъяли 14 товаров, прославляющих советскую армию и режим.

Были изъяты несколько пряжек для ремней со звездой, металлический флаг и табличка с портретами бывших вождей СССР, несколько кепок с символикой серпа и молота, а также пятиконечной звездой.

Административный процесс начат в соответствии с Законом об административных наказаниях, а именно нормой о нарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, 13-й статьей, которая касается публичного использования и демонстрации одежды (формы), флагов или других элементов гардероба и аксессуаров с символикой бывшего СССР, его республик или нацистской Германии.

За такое правонарушение закон предусматривает предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и 2900 евро для юридического лица.

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