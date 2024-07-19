В минувший четверг на Кипре, в результате трагической аварии погиб 36-летний гражданин Латвии Роман Ц.
По данным кипрских СМИ, авария произошла в 23.30 на улице Тефкрос Антиас в городе Айя-Напе: мотороллер, на котором ехал Роман, по неизвестным пока причинам выехал с дороги, врезался в дерево, а затем в стену.
В результате аварии водитель мотороллера получил серьезные травмы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу Фамагусты. От полученных травм пострадавший вскоре скончался.
Дорожная полиция Фамагусты продолжает расследование причин аварии.
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