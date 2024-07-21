Во время фестиваля Positivus, который проходил в Риге на Луцавсале 19 и 20 июля, Государственная полиция возбудила несколько уголовных дел за хранение одурманивающих веществ и административные дела за их употребление, сообщает агентство LETA.

Кроме того, в сфере дорожного движения во время музыкального фестиваля выявлен ряд нарушений по использованию самокатов, а именно - езда в паре на одном самокате, что не допускается, сообщает Госполиция.

В полицию также передана часть найденного и забытого на фестивале личного имущества - телефоны, удостоверения личности и банковские карты.

Полиция обращает внимание на то, что документы, удостоверяющие личность, и кредитные карты необходимо будет сдать в учреждения, выдавшие их - эти документы не будут храниться в полиции.

Информация о найденных вещах и документах будет размещена на сайте Госполиции в разделе "Atrastās mantas", а также на странице Госполиции в соцсети Facebook в разделе "VP meklē".

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