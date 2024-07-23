По информации Государственной пограничной службы (ГПС), в конце прошлой неделе на приграничной реке Зилупе зафиксировано ЧП: мужчина вместе с сыном на SUP досках незаконно заплыли на территорию России.
По данным ГПС, нарушение зафиксировано 21 июля, в Лудзенском крае. Нарушителей границы задержали в России, после чего латвийские пограничники официально запросили у российской стороны информацию о статусе задержанного лица.
Также известно, что ни мужчина, ни его сын в Латвию так и не вернулись.
ГПС начала уголовный процесс по факту незаконного пересечения границы.
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